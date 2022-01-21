Bağlama çalıp kolu hızla iyileşen gazi, görme engellilere ders veriyor

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te 5 yıl önce sözleşmeli er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Ali Timur'un (35) oynatamadığı koluna bacağından sinir nakli yapıldı. Uzun yıllar kolunu kullanamayacağı söylenmesine rağmen bağlama çalarak tedavi sürecini hızlandıran Timur, şimdilerde görme engellilere bağlama dersi veriyor.

Kırgızistan'dan ailesiyle çocuk yaşlarda Türkiye'ye göç eden Ali Timur, Türk vatandaşı olduktan sonra 2007 yılında askere gitti. Burada Jandarma Özel Harekat Sınavı'nı kazanan Timur, aynı yıl göreve başladı. Birçok ilde görev yapan Ali Timur, 2017 yılında Bitlis kırsalında teröristlerle çıkan, 2 silah arkadaşının şehit olduğu çatışmada sağ kolu ve elinden vuruldu. Tedaviye alınan Timur'un sağ kolundaki sinirlerin hasar gördüğü tespit edilince GATA'ya sevk edildi.

Derneklerinde birçok kurs verdiklerini söyleyen Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi ise, "Dernek olarak görme engelli bireyleri yaşam içerisinde bir adım öne çıkarabilecek her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayar, diksiyon, el örgüsü kursları düzenliyoruz. Görme engellilerin eşit vatandaşlar olduğunu ve eşit haklardan yararlanması gerektiğini ortaya koymaya çalışan hak mücadelesi veren bir derneğiz. Toplumun bunu anlaması için çabalıyoruz. Görme engellilerin yeteneklerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu kursları ilerletip kendi etkinliklerimizde belki bir koro oluşturacağız" ifadelerini kullandı.