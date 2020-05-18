Bağkur emeklisi Mehmet Amca'nın Vali Şıldak'ı duygulandıran bağışı
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Bağkur emeklisi Mehmet Amca'nın Vali Şıldak'ı duygulandıran bağışı

Bağkur emeklisi Mehmet Amca'nın Vali Şıldak'ı duygulandıran bağışı Burdur Valisi, bağış yapacak olan Mehmet amcanın kapısına kadar gidip teşekkür etti Burdur'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyasına" 500 lira katkıda bulunan Bağkur emeklisi 65 yaş...

Bağkur emeklisi Mehmet Amca'nın Vali Şıldak'ı duygulandıran bağışı
18.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:22

Bağkur emeklisi Mehmet Amca'nın Vali Şıldak'ı duygulandıran bağışı

Burdur Valisi, bağış yapacak olan Mehmet amcanın kapısına kadar gidip teşekkür etti

BURDUR - Burdur'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyasına" 500 lira katkıda bulunan Bağkur emeklisi 65 yaş üzeri Mehmet Amca Vali Şıldak'ı duygulandırdı. Bağış yapmak istediğini ileten Mehmet Aygün'ün kapısına kadar giden Vali Şıldak, yapılan bağışın anlamına dikkat çekip Aygün ciftine teşekkür etti.

Burdur İl merkezinde ikamet eden Mehmet Aygün Vefa Destek Gruplarını arayarak kampanyaya yardımda bulunmak istediğini söyledi. Bağkur emeklisi olan ev eşiyle birlikte yaşayan Mehmet amcanın yapacağı bağışı almaya giden Vefa ekibine Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak da eşlik ederek, bu örnek davranışı için Mehmet Aygün'e bizzat evinde teşekkür ettiler.

Vefa grubuna yapacağı bağışı teslim ederken duygularını paylaşan Mehmet Aygün, Reis-i Cumhurumuzun başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasının başlangıcında küçük de olsa yine bağışta bulunduğunu belirterek, Allah'a çok şükür bizlerin durumu iyi daha muhtaç insanlarımız vardır diyerek duygulandım, yeniden bir yardımda bulunmak istedim dedi.

Vali Şıldak da ziyarette çok duygulandığını belirterek bu yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu, böyle bir konuda haberdar ettiği an koşarak geldiklerini söyleyerek, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Milletimiz adına çok teşekkür ettiğini belirtti.

Vali Hasan Şıldak ziyareti sonrası bu anlamlı bağışı, duygu dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda; "Aynı mahalleden komşumuz olan Mehmet Aygün amcayı ziyaretimiz çok duygu doluydu. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına yaptığı anlamlı bağışını Vefa Grubumuzla bankaya ulaştırdık????" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Manşet

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