Bağışta bulunan küçük öğrenciye Meclis Başkanı Şentop'tan anlamlı hediye
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Bağışta bulunan küçük öğrenciye Meclis Başkanı Şentop'tan anlamlı hediye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını bağışlayan 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun'u makamında ağırladı.

Bağışta bulunan küçük öğrenciye Meclis Başkanı Şentop'tan anlamlı hediye
17.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını bağışlayan 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun'u makamında ağırladı. Şentop, küçük konuğuna TBMM'nin 100. yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100. yıl hatıra pulu hediye etti.

Kurutulmuş çiçeklerle yaptığı tabloyu TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla 23 Nisan'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye olarak gönderen ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, TBMM Başkanı Şentop'a 15 Temmuz dolayısıyla anlamlı bir ziyarette bulundu. İleride hatıra olması amacıyla üç yıldır biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını Covid 19 salgını nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak isteyen Feza Naz, paraları biriktirdiği kutuyu bir şiirle birlikte Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti. Şiirini okuyan Feza Naz, kutuda 3 yıldır biriktirdiği 152 adet 15 Temmuz hatıra parası olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop da, anlamlı bağışından ve düşüncesinden dolayı tebrik ettiği Feza Naz'a TBMM'nin 100. yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100. yıl hatıra pulunu hediye etti. Feza Naz'ın bu ince davranışı karşısında oldukça etkilenen Şentop, "Tebrik ederim çok ince bir düşünce bunları biriktirip de bu kampanyaya bağışlamış olman" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Şentop'u ziyaretinde Feza Naz'a babası Hakan Yoğun ve Okul Müdürü de eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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