Bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olacak

19.08.2019 13:09

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, pompalı tüfekle yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Selin Cebeci'nin organları, 5 hastaya umut olacak.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için ailesiyle gittiği Erdek'teki yazlık eğlence mekanında bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan ve Bandırma Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Cebeci'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Selin Cebeci'nin dün beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti.

Cebeci ailesinin, başka anne ve babaların acı yaşamaması için organ bağışını kabul ettiğini anlatan Mart, şunları kaydetti:

"Cebeci'nin organları Ankara Hacettepe Tıp Fakültesinde kalp, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akciğer, Bursa Uludağ Üniversitesinde de böbrek, karaciğer ve kornea için bekleyen 5 hastaya umut olacak. Selin'in organlarıyla hayat bulacak 5 hasta ve yakınları adına ailesine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında Selin Cebeci'nin de bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Solaklar da 14 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA