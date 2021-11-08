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Bağışlanan organlarıyla 2 hastaya can oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağışlanan organlarıyla 2 hastaya can oldu

ÇANAKKALE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zekiye Petek'in (51) ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zekiye Petek'in (51) ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.

Çanakkale'de Zekiye Petek, 30 Ekim'de beyin kanaması teşhisiyle, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün Zekiye Petek'in beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi,organlarını bağışlama kararı aldı.

Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Petek'ten alınan böbreklerden biri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, diğer böbrek ise Bursa Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bekleyen hastalara nakledildi. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, herkese örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı merhumenin kederli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Başhekim Opr. Dr. Hasan Keser ise, organ bağış birimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Bağışlanan organlarıyla 2 hastaya can oldu

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