Bağışlanan organlarıyla 2 hastaya can oldu

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zekiye Petek'in (51) ailesinin bağışladığı böbrekleri 2 hastayı yaşama bağladı.

Çanakkale'de Zekiye Petek, 30 Ekim'de beyin kanaması teşhisiyle, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün Zekiye Petek'in beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi,organlarını bağışlama kararı aldı.

Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Başhekim Opr. Dr. Hasan Keser ise, organ bağış birimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.