BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU
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BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 gün önce kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayan Ali İ.'nin (20), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 gün önce kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayan Ali İ.'nin (20), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ali İ.'in ailesi tarafından bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Olay, 23 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ., bıçakla kendi boğazını kestikten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ali İ., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ali İ.'nin bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerinin görüştüğü ailesi, Ali İ.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. İzmir'den gelen ekip tarafından Ali İ.'in karaciğer, 2 böbrek ve akciğeri ameliyatla alındı. Organlar, nakil bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir'e götürüldü.

BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU
BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU
BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU
BAĞIŞLANAN ORGANLARI, 4 HASTAYA UMUT OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
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