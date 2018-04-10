Bağışlanan Organlara Sis Engeli

Ordu'da motosikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki gencin organları 3 kişiye umut oldu. Gencin iki organı ise sis nedeniyle uçağın inmemesi sonucu alınamadı.

Ordu'nun Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 17 yaşındaki Kemal Yardım, kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Beton zeminde bir süre sürüklendikten sonra motosikletten düşen genç, kazada ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Fatsa Devlet Hastanesine, ardından Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Yardım'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Sis nedeniyle uçak inemedi, kalp ve akciğer alınamadı

Ailesinin organları bağışlama kararı almasının ardından Samsun, Trabzon ve Erzurum'dan organ nakli ekipleri geldi. Kemal Yardım'ın 2 böbreğinden birisi Samsun ve Trabzon'a, karaciğer ise Erzurum'a gönderildi. İstanbul'dan kalp ve akciğeri almak için gelen ekipleri taşıyan uçak sis nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanına inemeyince bu organlar vücut ömrü tamamlanınca alınamadı. - ORDU