Bağışlanan organlar iki hastaya umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin bağışlanan organları iki hastaya umut oldu.

Multipl travma ve serebrovasküler hastalık teşhisleriyle kentteki özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 2 hastanın organları, aileleri tarafından bağışlandı.

Hastalardan operasyonla alınan organlar, Bölge Koordinasyon Merkezinden gelen ekiplerce Bursa, İstanbul ve Çanakkale'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Hastanede görev yapan Uzm. Dr. Eralp Çevikkalp, acılı ailelere organ bağışından dolayı teşekkür ederek, "Bağış, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA