Bağışıklık sisteminin dostu; Kırmızı Pancar
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Bağışıklık sisteminin dostu; Kırmızı Pancar

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Büşra Çengel kırmızı pancarın faydalarını anlatıyor.

25.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:45
Bağışıklık sisteminin dostu; Kırmızı Pancar

Küresel çapta etkisini sürdüren corona virüsle mücadelede, alınan önlemlerin yanında bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı besinler tüketmenin oldukça önemli olduğu şu günlerde beslenme programlarına eklenecek bazı yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili rol oynuyor. Tıpkı antioksidan deposu kırmızı pancar gibi…

Antioksidan kaynağı; Kırmızı pancar

Antioksidan açısından oldukça zengin olan kırmızı pancar mucize besinlerin başında gelmektedir. Pancara kırmızı rengini veren betalain önemli etkili bir antioksidandır. İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Aynı zamanda fosfat ve potasyum gibi birçok mineral içeren pancar kansere karşı koruyucu görevi yapmaktadır. Pancar betalain denilen fitonutrientler içerir. Bu madde kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları da engelliyebilir.

Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynuyor

Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça etkili bir rol oynuyor. Bu sayede birçok hastalığın ortaya çıkmasına engel oluyor.

Tansiyonu dengeliyor

Yüksek tansiyon birçok önemli hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların temel nedeni olan yüksek tansiyon ciddi bir risk oluşturuyor. Pancar içeriğinde nitratlar sayesinde kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Böylece kırmızı pancar tüketerek tansiyonunuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

Sindirimi düzenler

Kırmızı pancar posası sayesinde bağırsak hareketlerini düzenliyor. Böylece kabızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi sorunların önüne geçiyor. Pancar sindirim sistemini düzenleyen iyi bir lif kaynağıdır. Kan temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğu için detoks olarak kullanılabilen aynı zamanda iltihap önleyici- azaltıcı etkiye de sahiptir.

Kanseri önlemeye yardımcıdır

Kırmızı pancarda bulunan betanin yüksek oranda antioksidan özelliği gösteriyor. Bu da meme ve prostat kanserini önlemeye yardımcı oluyor. Pancar tüketimi vücudun kansere karşı koruyucu kalkan geliştirmesini sağlıyor.

Kilo vermeyi destekler

Yüksek su içeriği ve düşük kalorisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olan pancar diyet listelerinde mutlaka bulundurulması gereken besinlerdendir. Hem oldukça faydalı olması hem de düşük kalorisi nedeniyle tüketilebilir.

Kırmızı pancarın diğer faydaları ise;

Göz sağlığını korur,

Kemik sağlığı ve kemik gelişimini olumlu etkiler,

Karaciğeri temizleyerek detoks etkisi yapar,

Kansızlığı önler,

Kalp damar hastalıklarına iyi gelir şeklinde sıralanabilir.

Kırmızı pancar nasıl ve ne kadar tüketilmelidir?

Buharda 15 dakikayı fırında 1 saati geçmeyecek şekilde pişirilerek tüketilmelidir. Fazla kaynatmak besin değerinin düşmesine neden olmaktadır. Çiğ tüketerek daha çok vitamin almış olursunuz. Kırmızı pancarı salatalarda, soslarda ve turşu olarak tüketebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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