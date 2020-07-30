Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler keçi sütüne ilgi gösteriyor
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Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler keçi sütüne ilgi gösteriyor

Samsun'da kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, keçi sütüne talebin artmasına neden oldu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler keçi sütüne ilgi gösteriyor
30.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:18

Samsun'da kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, keçi sütüne talebin artmasına neden oldu.

Dursun Şimşek, AA muhabirine, 19 Mayıs ilçesinde 42 dönümlük alanda 23 yıl önce kurduğu tuğla fabrikasını, zamanla işletemeyince veteriner hekim olan oğlunun tavsiyesi üzerine keçi çiftliğine dönüştürdüğünü söyledi.

Kentte 10 yıldır süt keçisi yetiştirdiğini belirten Şimşek, "Keçi sütünü genellikle kanser hastaları ve bebeklerine sütü yetmeyen anneler alıyordu ancak koronavirüs salgını sürecinde keçi sütüne talep birden arttı." dedi.

Çiftliğinde Saanen ırkı 120 keçi bulunduğunu, bunların 80'inin sağıldığını anlatan Şimşek, keçi sütünün litresini 10 liradan sattığını dile getirdi.

İşe 20 keçi ile başladığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tek sorunum, keçilerden elde ettiğim sütün pazar sorunuydu. Satamadığım keçi sütlerinden dondurma ve peynir yaptırıyorum. Böylece sütleri değerlendirerek pazarlama imkanı bulabiliyorum ancak salgın nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen çok sayıda insandan özel sipariş alıyorum. Günde 50 kilograma yakın süt sağıyorum ve hepsini pazarlayabiliyorum. Pazar sorunu ortadan kalktı."

Kaynak: AA

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