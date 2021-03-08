Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza tüketimini yüzde 50 artırdı
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Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza tüketimini yüzde 50 artırdı

08.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:11
Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza tüketimini yüzde 50 artırdı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aynı dükkanda 4 kuşak boyunca boza ve helva üreten ailenin üyesi olan İsmaİl Soydan, bozanın kış ayının gelmesiyle tezgahlarda yerini aldığı anlatarak, "Birçok faydası olan boza, korona virüs salgınıyla birlikte en fazla rağbet gören ürün oldu" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aynı dükkanda 4 kuşak boyunca boza ve helva üreten ailenin üyesi olan İsmaİl Soydan, bozanın kış ayının gelmesiyle tezgahlarda yerini aldığı anlatarak, "Birçok faydası olan boza, korona virüs salgınıyla birlikte en fazla rağbet gören ürün oldu" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza kış tezgahlarda yerini almaya başlarken, geçen yıla göre oranla bu yıl satışlar yüzde 50 arttı. İlçede 85 yıldır aynı dükkanda boza üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan, başta Bilecik il geneli olmak üzere, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kütahya gibi birçok ilde müşterilerine bu eşsiz lezzeti sunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleyen bozanın bu yılki satışları korona virüs salgını nedeniyle üretimin daha ilk aylarında olmasına rağmen iki katına çıktı.

"Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, talep arttı"

1936 yılından beri 4 kuşaktır ilçede boza ürettiklerini belirten İsmail Soydan, "Son zamanlarda korona virüs salgınından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermeye başladı. Bozada A, B, E grubu vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir. Zengin enerji ve vitamin içeriği dolayısıyla da bozamızı gebeler ve emziren anneler de tüketebilir. Zengin kalsiyum içeriği ile yetişkinlerde kemik erimesini önler. Bozanın diğer bir faydası bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenden dolayı korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlarımız ilk tercihleri arasında boza yer almaya başladı. Boza kültürünü Türkiye'ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir. Kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır" dedi. - BİLECİK

Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza tüketimini yüzde 50 artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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