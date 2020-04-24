Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması
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Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması

Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması Bağlaşıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle biliniyor, çay ve sabun olarak kullanılıyor Antalya'nın Alanya ilçesinde bağlaşıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen "Cistus" bitkisine talep arttı.

24.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:11
Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması

Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması

Bağlaşıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle biliniyor, çay ve sabun olarak kullanılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bağlaşıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen "Cistus" bitkisine talep arttı. Bitkiyi toplayıp sabun yapımında kullanan ve çay olarak değerlendiren ve Türkiye'nin dört bir yanından telefon aldığını belirten Cumali Bora, evinde karantina da olan kişilere de bitkiyi gönüllü olarak götürdüğünü söyledi.

25 yıl önce Almanya'dan gelip Alanya'ya yerleşen 51 yaşındaki Cumali Bora, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine organik sabun ve aromatik ürünler üretimine gidi.. Bora doğadan topladığı kekik, ada çayı, dağçayı gibi şifalı bitkilerin yanı sıra zeytinyağı, lavanta, portakal, keçi sütü, çekirdek yağı, çörek otu yağı, papaya, avokado gibi aromalardan oluşan 250 çeşit organik sabun ve aromatik ürünler üretmeye başladı.

İlçede ürettiği ürünlerden dolayı şifacı olarak bilinen Cumali Bora, Akdeniz bölgesinde yoğun olarak kendiliğinden yetişen "Cistus" (Laden) adlı çiçeği keşfetti. Bitki üzerinde uzun süren araştırmalar da yapan Bora, güçlü bir antioksidan özelliği olmasından dolayı antiviral olarak kullanıldığını ve çay olarak tüketildiğini öğrendi. Bu bitkiye daha çok ağırlık veren Bora, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için müşterilerine tavsiye etti.

Talep patlaması yaşandı

İlçede birçok yerli ve yabancı vatandaş tarafından rağbet gören Cistus bitkisini İhlas Haber Ajansı'nın abonelerine servis ederek gündeme getirmesinin ardından talep patlaması oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda yerli ve yabancı kişiler şifacı Bora'ya ulaşarak bitkiyi temin etme konusunda talepte bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kendilerini izole ederek karantinada olan vatandaşların ise talepleri doğrultusunda Bora, günlük dağdan topladığı Cistus bitkisini gönüllü olarak ulaştırıyor.

"Evde karantinada olan kişilere Cistus götürüyoruz"

Cistus bitkisinde taleplerin aşırı derecede artış gösterdiğini aktaran Cumali Bora Türkiye'nin birçok bölgesinden sayısız telefon aldığını söyledi. Bora, "Biz fahri olarak dağlara çıkıp topladığımız Cistus'u evde karantinada olan kişilere götürüyoruz. Bugün de korona virüs karantinası olan bir ailemiz için Cistus topladım birazdan onlara götüreceğim" dedi.

"Bitkinin tanıtımı konusunda bakanlardan yardım istiyoruz"

Bakanlardan Cistus'un tanıtımı konusunda yardım isteyen Bora, " Türkiye'de bu 1 bitkinin 1 ay sonra hasat dönemi geliyor. Bunun çok stratejik durumu var. Biz bu bitkiyi Mayıs ayında toplamazsak kış dönemi karanlık geçecek. Orman Genel Müdürlüğü'ne 3 yıldır Cistus'un projesini götürüyoruz. Biz yaklaşık 200 Cistus ürünü geliştirdik bunların tescillenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Cistus bitkisi Almanya'da 30 senedir biliniyor

Yaklaşık 2 aydır ailesiyle beraber Alanya'da ikamet eden Alman vatandaşı Denise Wedelise ise solunum rahatsızlığı yaşayan 9 aylık ve 4.5 yaşındaki çocuklarının Cistus bitkisi ile sağlığına kavuştuğunu söyledi. Wedelise, " Yaklaşık 2 aydır Alanya'da yaşıyoruz. 9 aylık ve 4.5 yaşında çocuklarım var. Bunların solunum rahatsızlığı vardı. Düzenli olarak bu bitkiyi içen çocuklarıma fayda sağladı. Cistus bitkisi Almanya'da 30 senedir biliniyor. Gribal enfeksiyon hastalıklarında kullanıyor" şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Cistus' bitkisinde talep patlaması

Kaynak: İHA

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