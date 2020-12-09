Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi iki kat arttı
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Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi iki kat arttı

09.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:07
Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi iki kat arttı

Başta emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği olan, vitamin kaynağı bol olduğundan öksürüğü yok eden, bağışıklık sistemini güçlendiren boza, kışın gelmesiyle tezgahlarda yerini aldı.

Başta emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği olan, vitamin kaynağı bol olduğundan öksürüğü yok eden, bağışıklık sistemini güçlendiren boza, kışın gelmesiyle tezgahlarda yerini aldı. Bir çok faydası olan boza, korona virüs salgınıyla birlikte en fazla rağbet gören ürün oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza kış tezgahlarda yerini almaya başlarken, geçen yıla göre oranla bu yıl satışlar yüzde 50 arttı. İlçede 85 yıldır aynı dükkanda boza üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan, başta Bilecik il geneli olmak üzere, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kütahya gibi birçok ilde müşterilerine bu eşsiz lezzeti sunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleyen bozanın bu yılki satışları kornan virüs salgını nedeniyle üretimin daha ilk aylarında olmasına rağmen iki katına çıktı.

"Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, talep arttı"

1936 yılından beri 4 kuşaktır ilçede boza ürettiklerini belirten İsmail Soydan, "Son zamanlarda korona virüs salgınından dolayı insanların doğal ürünlere çok fazla rağbet göstermeye başladı. Bozada a, b, e grubu vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir. Zengin enerji ve vitamin içeriği dolayısıyla da bozamızı gebeler ve emziren anneler de tüketebilir. Zengin kalsiyum içeriği ile yetişkinlerde kemik erimesini önler. Bozanın diğer bir faydası bağışıklık sistemini güçlendirin. Bu nedenden dolayı korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlarımız ilk tercihleri arasında boza yer almaya başladı" dedi. - BİLECİK

Bağışıklık sistemini güçlendiren bozaya bu yıl ilgi iki kat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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