Bağışıklık sistemine probiyotik desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Bağışıklık sistemine probiyotik desteği - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Bağışıklık sistemine probiyotik desteği

Corona Virüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın, insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Biodesis İlaç A.Ş. Kurucusu Mustafa Aşıkoğlu, probiyotik besinlerin bu noktada önemli olduğunu söyledi.

24.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:32
Bağışıklık sistemine probiyotik desteği

Çin'de ortaya çıkan ve insan hayatını tehdit eden

Dünya genelinde küresel bir salgına dönüşün Corona Virüs (Covid-19) tehdidi karşısında koruyucu önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar tüketmenin de önemli olduğunu belirten Biodesis İlaç A.Ş. Kurucusu Mustafa Aşıkoğlu, probiyotik besinlerin bu anlamda insan metabolizmasını desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Aşıkoğlu,"Dünyayı etkisi altına alan ve can kayıplarına neden olan Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor.

Bu süreçte bilimsel çalışmalar ve hijyene dayalı uygulamalar ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra insan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesi de önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında probiyotik yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor.

Probiyotikler, temel olarak doğada olan ve vücudumuzda da trilyonlarca bulunan yararlı bakterilerdir. Bu bakterileri içeren besinlerin başında ise yoğurt ve kefir gelmektedir. Herkes evinde kolayca Yoğurt ve Kefir mayalayabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilir. Yoğurt ve kefir, zaten mutfağımızın ve beslenmemizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak bizler bunların ne kadar önemli olduğunu yeni yeni anlıyoruz" dedi.

HER YAŞ GRUBU TÜKETEBİLİR

Yeterli ve dengeli beslenmeyen bireylerin immün sisteminin zayıfladığına dikkat çeken Aşıkoğlu, "Virüslere ve bakterilere karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Bunu sağlamak için de yeterli ve dengeli beslenmemiz çok önemli. Uzmanlar, beslenme düzenimizin içinde mutlaka probiyotik besinlere yer vermemiz gerektiğini dile getiriyor; probiyotiklerin doğal yollardan alınması gerektiği konusunda insanları uyarıyorlar. Yoğurt ve kefir gibi fermente olmuş süt ürünleri, en önemli probiyotik kaynaklarının başında gelmektedir. Beslenme uzmanları özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve metabolizmayı desteklemek amacıyla yoğurt ve kefir tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Dengeli beslenmeyi destekleyen bu besinlerin, her yaşta rahatlıkla tüketilebilmesi ise çok büyük avantaj oluşturuyor" diye konuştu.

EVDE MAYALANMIŞ OLMASI ÖNEMLİ

Evde mayalanmış yoğurt ve kefirin probiyotiklerden çok zengin besinler olduklarını vurgulayan Aşıkoğlu, "Fabrikasyon olarak üretilen ve marketlerde, bakkallarda satılan yoğurt ve kefirler, UHT ve pastörizasyon prosedürlerinde vitamin ve mineral değerlerinin bir kısmını kaybederler. Ancak buradaki en önemli sorun, probiyotiklerin bu işlemler sırasında tamamen ölmeleri ve mayalanan yoğurdun probiyotik içermemesidir.

Biodesis Probiyotikli Yoğurt ve Kefir Mayaları, evde kefir ve yoğurt mayalanmasında sağlıklı, hijyenik, kontrollü, seçilmiş probiyotikler ve mayaları her seferinde gerek cins gerekse miktar olarak aynı standartlarda sağlama avantajı getirmektedir" şeklinde konu

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haber
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin James Bond Şeyma Subaşı Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bağışıklık sistemine probiyotik desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 12:39:35. #1.15#
title