Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
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Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir

Beslenme Uzmanı yazarımız Cansu Büyükbaş, coronavirüse karşı korunmak için sağlıklı yaşamaya her zamankinden daha fazla önem verilmesi gereken bu dönemde dengeli beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri tüketmek önem taşır vurgusunda bulundu.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
29.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:44

Dünyada pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan coronavirüse karşı korunmak için sağlıklı yaşamaya her zamankinden daha fazla önem verilmesi gereken bu dönemde dengeli beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri tüketmek önem taşır.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Bağışıklık sistemi diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığından sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyene dikkat edilmesi önemlidir. Bunun için;

• Sigara içmemek,

• Düzenli egzersiz yapmak,

• İdeal kiloyu korumak,

• Dengeli ve düzenli beslenmek,

• Alkolden kaçınmak,

• Kafein alımını kısıtlamak,

• Yeterince uyumak,

• Stresi en aza indirmek,

• Hijyen kurallarına uymak yapılması gerekenlerdir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

& ;Tek Çeşit Beslenmeden Uzak Durun.

Besinlerin çoğu birden fazla besin öğesi içermekte ancak hiçbiri hepsini içermemektedir. Tek çeşit beslenme şekli birçok önemli besin öğesinden mahrum kalmamıza neden olmaktadır. Bu yüzden güçlü bir immün sistem ve kaliteli bir beslenme düzeni için süt, et grubu, sebze, meyve, yağ ve yağlı tohumlar, tahıllar günlük beslenmemizde dengeli bir şekilde ihtiyacımız olduğu kadar yer almalıdır.

Sağlıklı Beslenmek, Çok Yemek Demek Değildir.

Sağlıklı besinleri daha fazla tükettiğimizde faydalarından yararlanma oranımız artmaz.

Bir besin gerektiği zaman, gerektiği kadar yendiğinde şifa fakat gereğinden fazla tüketildiğinde zehir etkisi yapmaktadır. Besinleri ilaç olarak görmek ve dozunda tüketmek önemlidir.

Güne Kahvaltı ile Başlayın.

Kahvaltı, gece açlığını takiben, boşalan enerji depolarının tekrar dolabilmesi için gereklidir. Kaliteli ve dengeli kahvaltı bedenimizi güne hazırlarken, metabolizmanın çalışmaya başlamasını sağlar.

Antioksidan Yönünden Zengin Besinler Tüketin.

Antioksidanlar, bağışıklık sistemimizi koruyan, bir savaş halinde vücudumuzu savunan askerlerdir. Antioksidanların en önemlileri Selenyum, Likopen, C ve E vitamini ve Beta-karoten( A vitamini öncüsü)dir.

A- E& ; ve C Vitamininden Zengin Besinler Tüketin.

A Vitamini İçeren Besinler: Hayvansal Kaynakları; Karaciğer, balık, süt ve yumurta sarısıdır.

Bitkisel Kaynakları; Sarı, turuncu ve yeşil sebze ile meyvelerdir.

E Vitamini İçeren Besinler: Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, susam ve buğday özüdür. Yeşil yapraklı besinlerde de az miktarda bulunur.

C Vitamini İçeren Besinler: Kırmızıbiber, yeşil biber, brokoli, papaya, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve portakal, mandalina gibi turunçgiller.

Kaynak: Snob Magazin

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