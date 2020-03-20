Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler! - Haber
Güncel

Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!

Corona virüs salgını ve tehlikesi yaşam şekillerimizi değiştirmemizi nerdeyse zorunlu kıldı. Uzmanların tavsiyeleri ile koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekli. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besin ve mineraller nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler!

20.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:58
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!

Corona virüsün özellikle sağlıksız, hasta ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda daha fazla etkili oluğu uzman doktorlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Corona virüs önlemleri kapsamında doktorlar tarafından beslenmenin önemine dikkat çekiliyor ve bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiği vurgusu sıklıkla yapılıyor. Bizde bu haberimizde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besin, mineral ve vitaminleri sizler için derledik.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

SU

Vücuttan toksin atımını hızlandıran su çok önemli bir besindir.

ŞEKER (Asla tüketmeyin!)

Şeker tüketimi diyabete neden olmakta ve bağırsak florasını bozmaktadır.

SELENYUM ZENGİNİ BESİNLER

Selenyum, Bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineral olarak kabul edilmektedir.

Deniz ürünleri, ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynağıdırlar.

MEYVE

Günde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterilmelidir.

D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminizi zayıflatır vehastalıklara davetiye çıkarır. D vitamini desteği alın.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler ile keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtlanmıştır

C VİTAMİNİ

Sigara içen kişilerin günlük C vitamini gereksinimi içmeyenlere göre 2 kat fazla olmaktadır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyi bir enfeksiyon savar olarak kabul edilir.

Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarındandır.

SİYAH ÜZÜM

Çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidandır. Kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle bilinir.

ZERDEÇAL

Bütün kanser türlerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunan bitkilerden biri zerdeçaldır.

ÇİNKO BULUNAN BESİNLER

Bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında çinko önemli role sahiptir. İmmün sistemini güçlendirerek hastalıktan korunmada bize güçlü bir destek sağlamaktadır.

Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi besinler çinko kaynağıdır.

YEŞİL ÇAY

Antioksidan etkisine bağlı olarak, tümör oluşumunda ve gelişiminde rol oynayan genleri, enzimleri ve proteinleri düzenleyerek tümör oluşumunu engeller. Tümörlerin beslenmesini önleyerek kanser hücresinin yok olmasını sağlar. Ayrıca, damar sistemi hücresi üzerinde etkisi de büyüktür.

SARIMSAK

Damar genişlemesi ile kolesterolü düşürmesini haricinde, damar hastalıklarında da olumlu etkileri bulunan sarımsak, düzenli tüketildiği zaman gırtlak kanserini önlediği görülmüştür. Sarımsağa aromasını veren 'alisin' maddesi dünyanın en güçlü antioksidandır.

TURP

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turp, birçok kanser türünün üremesini engelleyen aktif maddeler barındırmaktadır.

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER

Protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi, vücutta oluşan yıkımı onarıma çevirmesi için oldukça önemlidirler.

Proteinin en iyi kaynakları yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti, peynirdir.

OMEGA 3

Omega 3'ün bağışıklığı destekleyici ve güçlendirici özelliği bulunmaktadır.

Haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir.

PROBİYOTiKLER VE PREBİYOTiKLER

Bozulan bagırsak mikrobiyotasını düzenleyip geliştiren probiyotikler, en iyi bağışıklık güçlendiricileri arasında kabul edilirler. Probiyotik kaynaklar arasında; ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, sirke gibi besinler bulunmaktadır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haber
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haber
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz James Bond Rita Wilson Guido Senia
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:33:09. #1.15#
title