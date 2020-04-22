Bağışıklığınızı zayıfladığını gösteren 4 sinyal İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.







Bağışıklığınızı güçlü tutun!





Dünyayı etkisine alan koronavirüsü vücudumuzdan uzak tutmanın öncelikli yolu; sosyal mesafeyi korumaktan ama bir o kadar da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan geçiyor. Zira bağışıklık sistemindeki yetersizlik, bizi başta mikrobik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya "Özellikle Covid-19'a karşı topyekün mücadele ettiğimiz ve Ramazanı da Covid'in gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak kilit öneme sahip. Bu süreçte uzmanların önerilerini uygulayarak bizi canla başla savunan bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilirsiniz. Bunun için; sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmeyi öğrenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal kilomuzda olmak ve besin hijyeni ile kişisel hijyene dikkat etmek çok önemli rol oynuyor. Ancak bunlara dikkat etsek bile, kimi zaman bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor ve bu durumda da vücudumuz enfeksiyonlara, hastalıklara karşı güçsüz düşüyor. Vücudumuzda bazı sinyallere dikkat ederek bağışıklık sistemimizin zayıflamaya başladığını anlamak mümkün" diyor.





Sık tekrarlayan soğuk algınlığı





Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.



