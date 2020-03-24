Bağışıklığı güçlendirmenin 2 altın kuralı: Bol su, bol meyve-sebze
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Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul, Sağlık

Bağışıklığı güçlendirmenin 2 altın kuralı: Bol su, bol meyve-sebze

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Ersoy, koranavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için günde en az 2 litre su içilmesinin ve 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:16
Bağışıklığı güçlendirmenin 2 altın kuralı: Bol su, bol meyve-sebze

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan koronavirüsün (COVİD-19) bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için tehlike olduğu biliniyor. Henüz ilacı ve aşısı bulunmayan bu hastalık için hijyen tedbirlerine özen göstermenin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Peki koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilmeli, hangi besinler tüketilmeli? İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülgün Ersoy bu noktada pratik tavsiyelerde bulundu.

"ÇEŞİTLİ MEYVE VE SEBZELERDEN EN AZ 5 PORSİYON TÜKETİLMELİ"

Ersoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada bağışıklık sisteminin desteklenmesinde en önemli besin öğelerinin içinde A, B, C ve E vitaminleri ile çinko, karotenler, demir ve selenyum barındıran besinler olduğunu söyledi. İçerdikleri antioksidan maddeler nedeniyle sebze ve meyve tüketiminin çok etkili olduğunu ifade eden Ersoy şöyle dedi: "Bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin tüketimi önemli. Mevsimine uygun en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini önerebiliriz. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. E vitaminin iyi kaynakları; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlardır. Günlük olarak mevsimine uygun sebze ve meyvenin yanı sıra, 15-20 adet fındık (30 g) veya 5-6 adet ceviz (30 g) ve haftada 2-3 defa kurubaklagil (mercimek, kuru fasulye, nohut) tüketilmelidir. D vitamini, bağışıklık sisteminde antimikrobiyal fonksiyonları desteklerken inflamatuvar aktiviteyi azaltır. Günde en az 3 öğün beslenilmesi ve öğünlerde besin çeşitliliğinin sağlanması çok önemlidir. Ayrıca basit şeker tüketiminden kaçınarak sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek gerekiyor. Yüksek yağ içeren kızartmalardan ise uzak durulmalı."

"GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU TÜKETİN"

Tüm vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini kaydeden Ersoy, günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Düzensiz ve az uyuyan kişilerde vücut direncinin azalacağına vurgu yapan Ersoy şöyle dedi: "Tüm vücut sistemlerinin çalışması için su gereklidir. Günde en az iki litre su içmek; toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Düzenli uyku ve dinlenme ise çok büyük önem taşıyor. Çünkü uyku, yapım onarımın vücutta en fazla olduğu zamandır. Evde 30 dakika kadar egzersiz yapmak stresi azaltırken; oksijen alımını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, aynı zamanda vücudun stresini azaltan kimyasalları artırır."

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