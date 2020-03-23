Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!
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Koronavirüs, Acıbadem, Magazin

Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!

Ülkemizde de hızla yayılan Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek şüphesiz kritik önem taşıyor. Zira vücudumuzu hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı savunmak için çaba harcayan bağışıklık sistemimiz de yeterince güçlü olmadığında bazen kolayca bir mikroba yenik düşebiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, Koronavirüse karşı sihirli kelime bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 kuralını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
Bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralı!

KORONAVİRÜSE KARŞI SİHİRLİ KELİME: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ!

Dünyayı etkisine alan ve çok hızlı yayılımıyla dünyayı tehdit eden salgın hastalık Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok büyük önem taşıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, özellikle de kronik hastalığı olanların ve yaşlıların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek "Yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflıyor, bu da yaşlılıkta daha fazla enfeksiyon ve kanser görülmesine, yaşlıların bulaşıcı hastalıklara daha yüksek oranda yakalanmasına yol açıyor. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonları, grip ve özellikle zatürre dünya çapında 65 yaş üstü kişilerde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor" diyor. Bağışıklığı baskılayan bir diğer faktörün de sigara ve alkol tüketimi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya şöyle konuşuyor: "Sigara, bronşlarımızda yer alan ve yabancı partiküller ile bakterilerin vücut dışına atılmasını sağlayan "siliya" denen tüycükleri felç eder. Solunum sistemi sekresyonlarını artırarak, mikroorganizmaların yerleşip, çoğalmasını kolaylaştırır. Alkol de, özellikle çok miktarda alındığında birçok vitaminin vücut tarafından kullanılmasını bloke eder. Vücutta albümin üretimine sekte vurur. Doğrudan bağışıklık sistemini baskılar.

Bağışıklık sistemi yanlış hedefe odaklanabiliyor!

İnsan vücudunun birçok mikrop için ideal bir ortam olduğundan, mikropların içeri girmeye çalıştığını, bağışıklık sisteminin görevinin ise onları dışarıda tutmak, aramak ve yok etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, buna karşın bağışıklık sisteminin bazen yanlış hedefe odaklanabildiğini, böyle olduğunda da dizi hastalığın ortaya çıkmasına yol açabildiğini söylüyor. Aşıların ise, bulaşıcı hastalıkları önlemenin en iyi yollarından biri olmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, daha önce çiçek hastalığı, çocuk felci ve boğmaca gibi yıkıcı hastalıkların dünya çapında aşılama programları yoluyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını ver ortadan kaldırıldığını vurguluyor.

Kaynak: Snob Magazin

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