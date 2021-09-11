Bağışıklığa destek leziz seçenekler

SALATANIN RENKLİ HALİ

Emel Unutmaz Duman'dan 'gökkuşağı kalkanı' (6 kişilik)

NE LAZIM?

1 kg patates

3 adet havuç

1-2 adet kırmızı pancar

1 küçük kırmızı lahana

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

2 adet taze soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Tuz

NASIL YAPARIM?

Patates, pancar ve havuçları ayrı tencerelerde haşlayın. Kırmızı lahanayı mutfak robotunda çekin, üzerine tuz ve limon ekleyin. Yeşillikleri ince kıyın. Patates, havuç ve pancarı ayrı kaplara rendeleyin.

Patateslere zeytinyağı, tuz ve toz zerdeçal ekleyip karıştırın. Pancara da taze zencefili rendeleyin.

Patates püresini 4 parçaya bölün. Bir parçasına havuçları, diğerine pancarı, diğerine kırmızı lahanayı, kalan parçaya doğradığınız yeşillikleri ekleyin.

Bir kaseyi kenarlarından sarkacak şekilde streç filmle sarın. Kaba sırayla havuçlu, lahanalı, otlu ve pancarlı karışımı koyun. Kalıptan sarkan streci üzerine kapatın. Buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra tabağa ters çevirip servis edin.

NEDEN TÜKETMELİ?

Pancar yüksek antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucudur.

Havuç A vitamininden zengindir. Ayrıca B, C, D, E vitaminleri ve antioksidanlardan olan beta karoten içerir.

Patatesteki lif ve sindirilmeyen nişasta bağırsak sağlığını korur. C vitamini ve potasyumdan zengindir.

Kırmızı lahana yüksek oranda C vitamini ve antioksidan barındırır. Vücuttaki iltihapla mücadele eder.

Zerdeçal antioksidan, antiinflamatuar, bağışıklık sistemi güçlendirici, yağ azaltıcı etkilere sahiptir.

Zencefil soğuk algınlığına iyi gelir ve balgam, öksürük problemlerini azaltmaya yardımcı olur.

DÜZENLİ TÜKETİLEBİLİR

Elif Nida Zafer'den bağışıklık kuvvetlendiren meyveli kefir (1 kişilik)

NE LAZIM?

200 ml (1 su bardağı) kefir

1 porsiyon mevsim meyvesi (muz, şeftali, elma)

4-5 badem

1 tatlı kaşığı bal

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeyi blender'da çekin. Ağa öğünlerde tercih edilebilir.

NEDEN TÜKETMELİ?

Probiyotikler faydalı bakterilerdir. Düzenli tüketiminde bağışıklığı kuvvetlendirir, vücudu hastalıklardan korur. Ayrıca mide-bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını da sağlar.

Kefiri posalı meyvelerle yediğinizde, kefirin içeriğindeki faydalı bakterilerin bağırsaklarımızdaki yaşam ve etkinliği artar, daha faydalı hale gelir.

Her gün probiyotik almak özellikle çocukların gelişimi ve bağışıklığı için çok önemlidir.

KAŞIK KAŞIK VİTAMİN

Ömür Karamahmut'tan 'vitamin deposu çorba' (4 kişilik)

NE LAZIM?

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1/2 su bardağı haşlanmış nohut

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı yoğurt

4 yemek kaşığı un

Tavuk suyu

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1 diş rendelenmiş sarımsak

NASIL YAPARIM?

Un, yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın. Üzerine tavuk suyunu ekleyip orta ateşte pişirin.

Kaynamaya başlayınca tiftiklediğiniz tavuk göğsünü ve nohutları ekleyin. 5 dakika daha pişmeye bırakın.

Ayrı bir kasede sirke ve sarımsağı karıştırın. Dilediğiniz kadar pişen çorbanıza ekleyin.

NEDEN TÜKETMELİ?

İçeriğindeki yumurta sarısında D vitamini vardır.

Tavuk göğsü bağışıklığı destekleyen B, C, D vitamini, kalsiyum ve demir içerir. Tavuk suyu kaynatılırken salgılanan aminoasitler özellikle solunum sistemi ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının azalmasında rol oynar.

Yoğurttaki probiyotik bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nohut, lif ve protein içeriği yönünden zengindir.

Elma sirkesindeki polifenoller solunum yolu hastalıklarında bağışıklığı destekleyen önemli antioksidanlardır.

Hürriyet - Magazin Haberleri