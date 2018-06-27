Bağış Yapıp Özür Diledi, Cezadan Kurtuldu

Mardin'de görevli polislere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şahıs, uzlaşma sonucu Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Yenituran Mahallesi'nde olay olduğunu öğrenen polis ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, burada V.M. isimli şahsın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 'görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma çerçevesinde hakarette uğrayan polis memurları Mehmet D. ve Dursun K.'ya uzlaştırmacı aracılığıyla sanık ile uzlaşmak isteyip istemediği soruldu. Polis memurları sanıktan Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağış yapıp, üzerinde "4 Şubat 2018'de Nusaybin Köprübaşı mevkiinde sizinle yaşamış olduğum tatsız hadiseden dolayı sizden ve mensubu olduğunuz Emniyet Teşkilatından özür diliyorum" yazılı özür metni yazmalarını istedi.

Polis memurlarının talebini yerine getiren V.M. ceza almaktan kurtuldu. - MARDİN