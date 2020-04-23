Bağış kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek
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Recep Tayyip Erdoğan, Antakya, Polis, Hatay, Güncel, Haber

Bağış kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek

Hatay'da 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganı ile başlatılan yardımlaşma kampanyası için kumbaralarında biriktirdikleri paralarla destek verdiler.

23.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:03
Bağış kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek

Hatay'da 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganı ile başlatılan yardımlaşma kampanyası için kumbaralarında biriktirdikleri paralarla destek verdiler.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Emir Keleş, kumbarasında biriktirdiği harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi. Annesi Asiye Keleş, polis ekiplerine ulaşarak, oğlunun kampanyaya destek vermek istediğini iletince, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri Emir Keleş'in ikamet ettiği adresine gitti.

Kendi yaptığı kumbarasını kampanyaya destek için veren Emir Keleş'e polis ekipleri de davranışından dolayı teşekkür ederek hediyeler verdi.

Antakya'da ikamet eden 6 yaşındaki Hiranur Gençel de kumbarasında biriktirdiği paraları, kampanyaya destek olmak amacı ile polis ekiplerine teslim etti. Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen Hiranur Gençel'e ekipler teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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