Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor

Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da ince bağırsağı vücudunun dışında olan crohn hastası 38 yaşındaki Hasan Mapçı, yaklaşık 50 bin liralık ameliyat parası için yardım bekliyor.

Adana'da ince bağırsağı vücudunun dışında olan crohn hastası 38 yaşındaki Hasan Mapçı, yaklaşık 50 bin liralık ameliyat parası için yardım bekliyor.

Plastik sektöründe çalışan 38 yaşındaki Hasan Mapçı'ya 2011 yılında crohn hastalığı tanısı konuldu. İlk yıllarda ilaç tedavisi alan ve işe devam eden Mapçı'nın vücudunda yıllar geçtikte yaralar fazlalaştı ve doktorlar ince bağırsağı karın dışına çıkarttı.

Ölüm riski olduğu için ince bağırsağı geri vücudunun içine alınamayan Mapçı, ameliyatının özel hastanelerde yapılabileceğini ancak bunun da 50 bin lira ücreti olduğunu belirtti.

"Birilerinin eline bakmak zorundayım"

Bütün riskleri göze alarak ameliyat olup tekrardan çalışmak istediğini söyleyen Mapçı, "En son ameliyat olduktan sonra ince bağırsağım dışarıya alındı. Kalın bağırsaktaki yaranın tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bunun SGK tarafından yapılmadığını biliyorum. Özel hastanelerde ameliyat olabiliyorum ama ona da gücüm yetmiyor. Benim araştırmalarıma göre 50 bin lira tutuyor bu ameliyat. Ben bu şekilde çalışamıyorum. Birilerinin eline bakmak zorundayım" diye konuştu.

Ailesinden de herhangi bir destek alamadığını belirten Mapçı, "Tek isteğim iyileşip geri kendi başıma hayat mücadelesi vermek. Devlet hastanesindeki doktorlar yaranın aşırı boyutta olduğu için risk almıyorlar. Ömür boyu bu şekilde yaşamak istemiyorum" dedi. - ADANA

Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor
Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor
Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 23:15:20. #1.15#

title