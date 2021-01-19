İngiltere bağırsak kanserini teşhis edecek 40 TL'lik test geliştirdi

Sağlık alanında binlerce hastaya umut olacak, yeni bir gelişmeye daha imza atıldı. İngiltere, bağırsak kanserini erken safhada tespit edecek, 40 TL'lik bir test geliştirdi. Test, 618 kanser vakasını ortaya çıkardı.

Dünya gözünü koronavirüs salgınındaki aşı çalışmalarına çevirmişken, İngiltere'deki Exeter Üniversitesi araştırmacılarından, binlerce hastaya umut olacak yeni bir gelişme geldi. Araştırmacılar, bağırsak kanserini erken safhada teşhis edecek bir test geliştirdi. Hastaneye gerek duymadan hastalar tarafından evde yapılabilecek olan testin ücreti ise yalnızca 4 sterlin yani 40 TL olarak belirlendi.

TEST SAYESİNDE 618 KANSER VAKASI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık alanında sürdürülen çalışmaların çoğu, koronavirüs salgını nedeniyle yön değiştirince, pek çok hastalığın teşhis ve tedavi süreci de olumsuz etkilendi. Teşhis ve tedavi süreci etkilenen hastalıklar arasında yer alan bağırsak kanseri de geliştirilen test sayesinde sorun olmaktan çıktı. 3 bin 890 kişinin katılımıyla geliştirilen test sayesinde, dışkıdaki gizli kan izlerini tespit edilerek 618 kanser vakası ortaya çıkarıldı. Test yalnızca 8 potansiyel vakayı tespit edemedi.

"BİNLERCE HAYAT KURTULABİLİR"

Araştırma ekibi içerisinde yer alan Sarah Bailey, testin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından ülkenin dört bir yanında dağıtılması gerektiğini söyleyerek,"Çalışmalarımız oldukça heyecan verici. Pahalı olmayan bir testle düşük risk grubundaki kişileri bile hızlıca tespit edip olası kanser vakalarını bulabiliyoruz. Corona nedeniyle yoğun baskı altındaki sağlık sistemi içerisinde bu kişileri tespit edip tedaviye yönlendirmek çok önemli. Binlerce hayat kurtarılabilir" ifadesinde bulundu.