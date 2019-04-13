Bağırışları, Yangında Mahsur Kalan Dedesini Kurtardı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan görme engelli Suriyeli Ahmet Muğlaç (77), 14 yaşındaki torunun bağırarak yardım istemesiyle kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Evin mutfak bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, Suriye uyruklu görme engelli Ahmet Muğleç dumandan etkilenerek mahsur kaldı. Muğleç ile beraber evde olan torunu Muhammed ise evin balkonuna çıkarak yardım isteyerek bağırdı. Muğleç'in yardım çığlıklarını duyan komşular yaşlı adamı çıkarmak için eve girmek istedi ancak yoğun duman nedeniyle başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek Muğleç'i kurtardı. Muğleç, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA