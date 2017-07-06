Bağırganlı Plajı Mavi Bayrağı'na Kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci ve Kerpe ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, önceki aylarda Kandıra Bağırganlı Plajı'na da verilmişti.



Bu kapsamda 8 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'da Bağırganlı Plajı'nda yapılacak Mavi Bayrak teslim töreni ile Kocaeli sahillerinde dört bayrak dalgalanmış olacak.



Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015'te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında ise Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı da mavi bayrağa layık görüldü. Son olarak Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2017 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıklamıştı. Ön Jüri (teknik) ve Ulusal Jüri'den sonra Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı'na da Mavi Bayrak verilmişti.



Mavi Bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri bulunuyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez'inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez'e akan atıksuların yüzde 99'ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez'i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı. - KOCAELİ