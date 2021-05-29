Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılarKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, balkonlarda bulunan vatandaşlar, otobüsün motorundan yükselen dumanı görünce bağırarak şoförü uyardı.

Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, balkonlarda bulunan vatandaşlar, otobüsün motorundan yükselen dumanı görünce bağırarak şoförü uyardı. Şoför, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, itfaiyenin de gelmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Naim Süleyman Evci yönetimindeki 41 BR 372 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredeki evlerin balkonlarında oturanlar, yanan aracı görünce bağırarak şoförü uyardı. Şoför aracı durdurarak, yolcuların tahliyesini sağladı. Naim Süleyman Evci, 3 yangın tüpünü boşaltarak alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmı hasar görürken, tutanak tutuldu.

Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gervinho Ergin Ataman Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 20:26:17. #1.11#

title