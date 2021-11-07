Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu - Haberler
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Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu

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Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin ilk uluslararası yükseköğretim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde "Bağımsızlıklarının 30.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin ilk uluslararası yükseköğretim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 9- 10 Kasım 2021 tarihlerinde "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlenecektir.

Yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi

Tarih: 9 Kasım 2021, Salı

Saat: 09. 30

Program

(Millet Kütüphanesi)

Açılış Konuşmaları: 09. 30-10. 00

1. Oturum 10. 00-11. 30

2. Oturum 12. 00-13. 30

10 Kasım 2021, Çarşamba

(Online)

Çevrimiçi Oturumlar:

3. Oturum 09. 30-11. 00

4. Oturum 11. 30-13. 00

5. Oturum 14. 00-15. 30

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