Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin ilk uluslararası yükseköğretim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde "Bağımsızlıklarının 30.
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin ilk uluslararası yükseköğretim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 9- 10 Kasım 2021 tarihlerinde "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlenecektir.
Yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi
Tarih: 9 Kasım 2021, Salı
Saat: 09. 30
Program
(Millet Kütüphanesi)
Açılış Konuşmaları: 09. 30-10. 00
1. Oturum 10. 00-11. 30
2. Oturum 12. 00-13. 30
10 Kasım 2021, Çarşamba
(Online)
Çevrimiçi Oturumlar:
3. Oturum 09. 30-11. 00
4. Oturum 11. 30-13. 00
5. Oturum 14. 00-15. 30
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