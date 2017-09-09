Bağımsızlık Referandumuna Türkmenlerden Tepki

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Eşref Kamil, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY), 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin, "Bu, bizleri yok edecek bir referandumdur." dedi.



Kamil, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkmeneli bölgesinde her daim hain emellerin, sinsi planların yapıldığını söyledi.



Bunun son örneğinin "bağımsızlık referandumu" kararının alınması olduğunu anlatan Kamil, referandum kararının sadece Türkmenleri değil Türkiye'yi de üzdüğünü kaydetti.



Kerkük'te böyle bir referandumun yapılmasını istemediklerini ifade eden Kamil, şöyle devam etti:



"Yapıldığı takdirde Kerküklülere ve Türkmenlere çok zulüm edecektir bu olay. Daha doğrusu bu, bizleri yok edecek bir referandumdur. Temennimiz, Türkiye'den duyarlı insanlardan, Cumhurbaşkanımızdan, Başkanımızdan ve diğer Türk cumhuriyetlerden Türkmenlere sahip çıkılması. Bu referandumun yapılmaması için elimizden gelen tüm gayreti harcamamız gerekir. Şu an Kerkük'te Bağdat'ın merkezi hükümeti var. Merkezi hükümet bu işe hiç müdahil olmuyor. Sıkıntımız büyüktür. Elimizden gelen, 'Türkmen varlığı kaybolmasın' diye bağırmaktır."