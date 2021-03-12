Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı

12.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:29
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Daday'da da İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Daday'da da İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan İstiklal Marşının kabulünün 100'cü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri Daday'da da gerçekleştirildi. Etkinlikler sabah saatlerinde ilk önce Atatürk Ortaokulu önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanında son bulunan "Bayrak Yürüyüşü" ile başladı. Ardından bayrak yürüyüşünün sona erdiği ve diğer etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunularak, istiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşının TBMM'de kabulü ile ilgili konuşma Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın tarafından yapıldı. İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı münasebetiyle 125. Yıl Anaokulu öğrencilerinin velileri tarafından İstiklal Marşının on kıtası ve Tüfekçi Köyü İmam Hatibi Ahmet Aksu tarafından şiir okundu. Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazarken adlı tiyatro ve oratoryo gösterisi ilgiyle izlendi.

Program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ilçe genelinde ve öğrenciler arasında çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci öğretmen ve vatandaşlara ödüllerinin verilmesi ve resim sergisi ile sona erdi. - KASTAMONU

Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:32:40. #1.15#
title