Bağımsız Sanat Vakfı sansür iddialarına tepki gösterdi

14.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:04

Bağımsız Sanat Vakfı (BSV), tarafından yapılan açıklamada, sanatçı Serkan Bayer'in eserin algısını değiştiren, gizleyen tutumu nedeniyle, bu davranışının komiteyi ve küratörü yanıltmaya yönelik bir girişim olduğunun saptandığı belirtilerek, kendilerine yöneltilen sansür iddiaları yalanlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, kuruluşundan itibaren İstanbul Trienali gibi ulusal ve uluslararası etkinliklerin vakıf galerisinde gerçekleşmesine olanak sağlayan vakfın saygın bir sanat kurumu olduğu ifade etti.

Türk sanatına ve sanatçısına katkı sunmayı amaçlayan vakfın, her ortamda sanatı ve sanatın özgürlüğünü savunan bir anlayışa sahip olduğu vurgulanarak, "Vakıf, ülkemizin çağdaş sanatını temsil etmeye yönelik 'Contemporary Turkish Art' adı altında bir sergi projesi hazırlayarak Hollanda'nın Den Haag şehrinde bulunan Pulchri Studio Kültür Merkeziyle temasa geçmiş ve kültür merkezi sergi komitesi söz konusu projeyi onaylayarak süreci başlatmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Serginin 4-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu aşamadan sonra vakıf ve sergi küratörü, aktif, sanat üretimleri olan ve ülkemizde plastik sanatlar alanında farklı kuşaklardan 20 sanatçının kendine özgü eğilimlerini yansıtan eserlerinin, yurt dışında temsil niteliğini de dikkate alarak sergiye katılacak sanatçıları ve eserleri belirlemiştir. Sanatçılardan eser görselleri ve biyografileri istenmiş, portfolyolar hazırlanmıştır. Eserlerin teslimi ve katalog hazırlama aşamasında değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca hazırlanmakta olan katalog için sanatçılardan yüksek çözünürlüklü görseller istenmiştir.

Çalışmaların son aşamasında, projeye katılan sanatçılardan biri olan Serkan Bayer'in, özellikle eserlerinin detay fotoğraflarının katalogda yer almasını ısrarla talep etmesi üzerine, daha önce gönderdiği görsellerle detay görselleri karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda eserin algısını değiştiren, gizleyen tutumu görülmüş, bu davranışının komiteyi ve küratörü yanıltmaya yönelik bir girişim olduğu saptanmıştır. Bu durumun etik bir davranış olmadığı kendisine belirtildiğinde, konuyu çarpıtarak, saldırgan bir tavırla tepki göstermiş, durumu sansür kavramıyla ilişkilendirerek basına taşımakla tehdit etmiştir. Bu tutum üzerine şahısla ilgili bütün pozitif düşünceler ortadan kalkmış, ortak temsil için yola kendisiyle devam edilemeyeceğine karar verilerek, durum sanatçıya iletilmiştir."

Bayer'in, Bağımsız Sanat Vakfını ve konuyla ilgisi olmayan sergi sponsor kişi ve kuruluşlarını hedef aldığının altı çizilerek, "Gerçek dışı açıklamalarla basını yanlış ve temelsiz bilgilerle yanıltma girişiminde bulunmakla kalmayıp, bu olay üzerinden kendi tanıtımını yapmaya yönelik bir tavır içerisine girmiştir. Basında yer alan düzeysiz açıklamaları yapan bu kişinin, vakfın sanat konusundaki çaba ve çalışmalarını, değerli sergi projemizi itibarsızlaştırmaya yönelik etik dışı söylemlerini, BSV ve projeye katılan sanatçılar olarak şiddetle kınıyor ve gerekli hukuksal süreci başlatacağımızı bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA