Bağımsız Milletvekili Yılmaz: "Rusya ile ittifak parçalandı"

24.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:10

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Suriye'de Rusya ile yürütülen ittifakın parçalandığını, Soçi ve Astana mutabakatlarının çöpe gittiğini öne sürdü.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir yanının Suriye'de diğer yanının Libya'da kanadığını ifade etti.

Rus uçaklarının münhasır hava sahasını kullanarak Türk askerini bombalamasının, bölgede lokal bir savaşın başladığını gösterdiğini savunan Yılmaz, Türkiye'nin büyük bedel ödediği bu bölgede siyasi bir stratejiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Yılmaz, Rusya ile yürütülen ittifakın bugün itibarıyla parçalandığını, Soçi ve Astana mutabakatlarının çöpe gittiğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk askerinin tamamen Suriye'den çekilmesini istediğini dile getiren Yılmaz, "Mart ayında yapılması gereken zirve toplantısı Türkiye'nin lehine bir durum yaratmayacaktır. Çünkü düşündükleri mültecilerin Avrupa'ya geçiş endişesi." dedi.

Suriye'de bundan sonraki süreçte federal yapıların oluşacağını düşündüğünü ifade eden Yılmaz, İdlib, Afrin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde geçici meclislerin kurulması, bu geçici meclislerin daha sonra karar alarak tek bir meclise dönüşmesi gerektiğini savundu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından bu dört bölgenin tek alan olarak barış görüşmelerinde yer alabileceğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suriye, kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenecekse saydığım bu dört bölge kendi idaresini sağlayacak şekilde kalabilir. Bir bölgenin oluşturulması Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir eylem değildir. Türkiye'nin elinde böyle bir imkan varken Macron ve Merkel'i dahil ederek yanlış bir diplomasi uygulaması, Türkiye'nin elini zayıflatacaktır. Seçilmiş tek meclis ve tek idarenin oluşması şarttır. Türkiye şu anda Fırat'ın doğusunda ABD ile batısında ise Rusya ile çatışıyor. Türkiye şu anda kendi eğittiği unsurlar dışında Suriye'de yalnızdır. Bir taraftan 'Değerli dostum Putin' ifadeleri kullanılıyor ama Rus uçakları bizim askerimize dönük eylemler yapıyor."

Kaynak: AA