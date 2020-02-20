Bağımsız Milletvekili Yeneroğlu'ndan Hanau'daki ırkçı saldırı için özel oturum çağrısı

20.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:52

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya'daki ırkçı terör saldırısına ilişkin TBMM'de özel bir oturum gerçekleştirilmesi ve partilerden ortak açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ırkçı terör saldırısında 9 kişiyi katleden kişinin evinde, kuvvetle muhtemel annesini de öldürdükten sonra intihar ettiğini, bıraktığı 24 sayfalık mektupta ise açık ve net bir şekilde ırkçı saiklerle bu terör eylemini gerçekleştirdiğinin görüleceğini söyledi.

"Almanya'da gün geçtikçe artan ve özellikle bizim insanımızı tehdit eden ırkçı saldırılarla ilgili Alman toplumunu suçlayacak değiliz." diyen Yeneroğlu, Almanya'daki Türk vatandaşlarının ciddi anlamda endişe içerisinde olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, Almanya'da özellikle son zamanlarda Müslüman ve Türklere, Sinagoglara yönelik saldırıların arttığını, her gün ortalama 2 camiye, mültecilere ve mülteci kamplarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Almanya'daki bu aşırı sağcı terör saldırısının üzerinde arzu edilen düzeyde durulmadığını savunan Yeneroğlu, "Bu gibi olaylarla ilgili Mecliste özel bir oturum yapılması gerekiyor. Batı Avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarıyla ilgili bu durumlar olduğunda bizlerden çok daha hassas davranıyor. Aynı hassasiyeti bizim de ortaya koymamız gerekiyor. Bunun ötesinde nasıl Kıbrıs konusu söz konusu olduğunda bütün partiler ortak bir açıklama yapıyor; bu da bir o kadar milli bir mesele olması sebebiyle bu konuda partilerin ortak açıklama yapması, olağanüstü bir duyarlılık sergilemesi gerekir." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yeneroğlu, Gezi olayları davasına ilişkin bir soru üzerine, Gezi olayları sürecinde kamu mallarına zarar verilen, hiç kimsenin tasvip edemeyeceği olaylarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Yeneroğlu, Gezi olayları kapsamında yargılanan Osman Kavala'nın bu meseleyle uzaktan yakından bir alakasının olmadığını, dosyayı takip eden herkesin görebileceğini öne sürdü.

Ülkedeki kutuplaştırmanın herkes için rahatsız edici olduğuna kanaat getirilmesi gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, "Bu gerginlik havasının sürdürülebilir olmadığını, demokrasimize de zarar veren bir hal olarak ortaya çıktığını, kışkırtıcı ifadelerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA