Bağımsız Milletvekili Yeneroğlu: "Fransa'da Diyanet kurumları baskı altında"

24.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:54

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, "ayrılıkçı İslamla" mücadele adı altında yürüttüğü politikalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı kurumlarının ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında yaralananlar ile olayda yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret ettiğini anlattı.

Son zamanlarda bu saldırıların arttığına işaret eden Yeneroğlu, Türkiye'nin ilgili ülkelere çağrıda bulunurken, kendi sorumlulukları üzerine de özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

Almanya'da "sağcı terör" ifadesinin açıkça zikredildiğine dikkati çeken Yeneroğlu, bunun Almanya tarihinde ilk olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, Almanya'daki ırkçı saldırıyı gerçekleştiren katil ile Yeni Zelanda ve ABD'nin El Paso şehrinde katliam gerçekleştiren kişilerin benzer özellikleri olduğunu vurgulayarak, "Ortak bir tipoloji önümüze çıkıyor. İnternet üzerinden radikalleşmiş. Irkçı söylemler ve eylemlerle yetinmeme, ırkçı partileri de zayıf bularak harekete geçen insanlar bunlar. Bunlar, kendi dünyalarında 'Bir saldırı yapmıyoruz, savunma içerisindeyiz. İstila hareketine karşı bir çaba içindeyiz.' diyorlar. İnternet üzerinden dünya çapında küresel bir topluluk kurdular. Dünya çapında birbirleriyle haberleşiyorlar." diye konuştu.

Bunun karşısında küresel bir master planının ortaya konulması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, "Küresel bir master planı ortaya konulmazsa, dünyanın geleceğinin tehdit içinde olduğunu tasavvur edebilmek için kahin olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa'da Diyanet İşleri Başkanlığının kurumları ciddi baskı altında"

Türkiye'nin bu konuda örnek olması gerektiğini belirten Yeneroğlu, "Bugün Almanya'yı eleştiriyoruz. Bugün Türkiye'de merkez sağda kullanılan siyasal söylem, Almanya'daki ırkçı partilerin çok daha gerisinde değil." dedi.

Yeneroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un son zamanlarda Türklere karşı uyguladığı, Diyanet İşleri Başkanlığını dışlayan politikalarının olduğunun altına çizerek, "Türkiye'nin yanlış politikalarından kaynaklanan boyutların da burada ciddi bir husus olduğunu gözardı ediyoruz." diye konuştu.

Fransa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumlarının ciddi baskı altında olduğunu anlatan Yeneroğlu, bu kurumların hesap bile açamadığını söyledi.

Yeneroğlu, kuşatıcı, kucaklayıcı, vatandaşı özne olarak değerlendiren, onları araçsallaştırmayan, aklı selime odaklı politikalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığına "yurt dışı Türklerin meselelerinin kendi bünyesinde koordine edilmesi" konusunda bir kararname taslağı ilettiğini, bunun yanlış bir politika olduğunu savunan Yeneroğlu, batı Avrupa'daki elçilikler ve konsolosluklardaki kadroların üçte ikisinin boş olduğunu iddia etti. Yeneroğlu, son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, bu bilgileri milletvekillerinden gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Ozan Ceyhun'un atanması

Bir soru üzerine Yeneroğlu, Ozan Ceyhun'un Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanmasını değerlendirdi.

Yeneroğlu, ülkenin itibarı noktasında yapılan atamanın doğru olmadığını öne sürerek, "Ülkemin itibarının Avusturya'da daha fazla zedelenmesini istemiyorum. Bu meseleleri, polemikle ele alan bir yaklaşımın ötesine geçmek istiyorum. Zaten benim de AK Parti'de mücadele ve istifa etmeme neden olan süreçle de çok yakın bağlantıları var, bu meselelerin. Bu kişilerin demiyorum, bu olguların. Bir kişinin takdiriyle her şey olan bir ülkede bu gibi şeylere şaşırmamak lazım." dedi.

Ozan Ceyhun'u tanıdığını belirten Yeneroğlu, "O dönemde 'İslam düşmanlığını' teşvik etme noktasında en aktif olanlardan birisi olarak kendisini tanıyorum. Kendisi değişmişse takdir ederim. Bir insan değişmiş olabilir ama değişti diye de tepemize oturtmamıza gerek yok." dedi.

Yeneroğlu, Ozan Ceyhun'un yazdığı "Allah'ın askerleri" isimli kitabında, Müslümanlara hakaret edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA