Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi
27.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:59
BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.
BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.
Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK