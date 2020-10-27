Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK