Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi
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Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

27.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:59
Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.


Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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