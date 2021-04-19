Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı
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Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı
Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

TİP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şık, emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten korkmayan, yılmayanlar olarak yalnız olmadıklarını belirterek, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum. Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya ve TİP'e katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Şık'ı 25 yıl önceden tanıdığını anlatarak, Şık'la hep aynı idealler uğrunda yürüdüklerini söyledi.

Kendilerini bir araya getiren şeyin memleket meselesi olduğunu dile getiren Baş, "Bu memlekette sesi bastırılan işçinin, kadının, gencin, yok sayılmak istenenlerin, yoksul bırakılanların mücadelesini büyütmek acil bir görev olarak önümüzde durduğu için bugün buradayız." ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Ahmet Şık ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu birlikte fotoğraf çektirdi.

Bu arada TİP'in TBMM'deki milletvekili sayısı 3 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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