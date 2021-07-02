Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Eskişehir'de temaslarda bulundu Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve "Ayyıldız Hareketi" üyeleri, Eskişehir'de basın mensupları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve "Ayyıldız Hareketi" üyeleri, Eskişehir'de basın mensupları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdağ, bir kafede düzenlenen basın toplantısında, Eskişehir'de sivil toplum örgütleri, ekonomi kuruluşları, esnaf ve kent sakinlerini ziyaret edeceklerini söyledi.

"Ayyıldız Hareketi" olarak 19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıktıklarını belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde ziyaretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz, önümüzdeki haftalarda da gezilerimiz sürecek. 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi' ancak partimizin adını, 26 Ağustos'ta kamuoyu ve değerli milletimizle, büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine taktim edeceğiz. 'Ayyıldız Hareketi' Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, istiklal harbi felsefesini, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle kucaklıyoruz. Bu ülkeyi soyanlarla, ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar