Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Yapılması gereken Kanal İstanbul değil İstanbul depremine hazırlıktır"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Yapılması gereken Kanal İstanbul değil, İstanbul depremine hazırlıktır.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Yapılması gereken Kanal İstanbul değil, İstanbul depremine hazırlıktır." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ayyıldız Hareketi'nin partileşme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ayyıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin "Saray rejiminin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar kurulmasını hedeflediğini" belirten Özdağ, "Ayyıldız Hareketi'nin mensupları olarak, büyük Türk milletinin Anadolu'daki 1000 yıllık bedeli, en az 50 milyon şehit ile ödenmiş egemenliğine meydan okuyan emperyalizme karşı bir mücadele başlattık. Emperyalizmin, Türk topraklarının, Suriye başta olmak üzere bütün dünyadan sayıları 7 milyonu aşan sığınmacı ve kaçak ile gerçekleştirilen örtülü ve sessiz işgal projesini tarihin çöplüğüne atmak amacı ile yola çıktık." diye konuştu.

"Türk ekonomisinin yaşadığı ekonomik çöküşe rağmen, rant, talan ve soygun anlayışının olanca hızı ile devam ettiğini" öne süren Özdağ, Haziran 2021'de ekonomistlerin Türk ekonomisinin tabutuna çakılacak son çivi olduğunu söyledikleri Kanal İstanbul'un inşaatına inadına başlanacağını söyledi.

Kanal İstanbul'un "Türk halkının omuzundaki borç yükünü ve hayat pahalılığını artıracağını" savunan Özdağ, "Kanal İstanbul sonucunda Türkiye, Marmara Denizi, Türk halkı kaybedecek; AKP zenginleri, Katar şeyhi ve Arap zenginleri kazanacaktır. Yapılması gereken Kanal İstanbul değil İstanbul depremine hazırlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenenlerin başında esnafın geldiğini belirten Özdağ, "Esnaf, enkazın altında kalan depremzedeler gibi ekonomik enkaz altından 'kimse yok mu?' diye bağırmaktadır. Türkler açlıktan intihar ederken Erdoğan ise Suriyelileri doyuruyor. Esnafın olmadığı bir ekonomi düşünülemez. Esnafımız iflas etmekte, işini, aşını ve onurunu kaybetmektedir. Birçok esnafımız hayatına son vermiştir. İntiharlar artarak devam ekmektedir." dedi.

2021'in ilk beş ayında 40, son bir ayda 20 polis memurunun intihar ettiğini dile getiren Özdağ, "Türkiye bu dönemi intiharlar dönemi olarak anacaktır." görüşünü savundu.

Özdağ, İzmir'de HDP binasında gerçekleştirilen saldırının "birçok bilinmezle dolu" olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden