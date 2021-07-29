Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Vatansever tüm seçmen, 'Artık yeter, Suriyeliler evlerine dönsün' diyor"
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Vatansever tüm seçmen, 'Artık yeter, Suriyeliler evlerine dönsün' diyor"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: 'Vatansever tüm seçmen, 'Artık yeter, Suriyeliler evlerine dönsün' diyor'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, vatansever tüm seçmenlerin Suriyelilerin artık evlerine dönmesini istediğini söyledi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, vatansever tüm seçmenlerin Suriyelilerin artık evlerine dönmesini istediğini söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki sığınmacıların her geçen gün yeni sorunlarla gündeme geldiğini, göçten kaynaklı şiddet olaylarının kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını iddia etti.

İstanbul'da dün iki gencin Afgan bir grup tarafından bıçakla ağır yaralandığını ileri süren Özdağ, sürecin bu şekilde devam etmesinin Türkiye'yi bir etnik cehenneme sürükleyeceğini savundu.

"Meseleyi çok iyi şekilde yönetiyoruz" söylemlerinin bir kenara bırakılarak sayıları 8 milyona ulaşmış olan sığınmacıların ve kaçakların bir an önce ülkelerine dönmesi için tedbirlerin hızla alınması gerektiğini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki mevcut saray rejimi ve sarı muhalefet, bu konuda en ufak bir adım atmayacaklardır. Sığınmacıları sözde geri yollayacağını söyleyen sarı muhalefetten bir belediye başkanı çıkıp bir çığlık şeklinde bir önlem önerdiğinde, önlemin içeriği tartışılsa dahi derhal linç edilmeye çalışılmaktadır. Bolu Belediye Başkanı'nı kendi partisi dahil bazı çevrelerin linç etmeye çalıştığını görüyoruz. Keşke Tanju (Özcan) başkana gösterdiğiniz tepkiyi evlatlarımızı bıçaklayan, öldüren Suriyeli mafya çetelerine ya da Afganlara gösterseydiniz de sizin tepkinizin birazcık dahi olsa insancıl olduğuna inansaydık."

Özdağ, Türk halkına sığınmacıları misafir edip etmemek konusunda fikrinin sorulmadığını dile getirerek, "Koyun sandığı ortaya, çıkan cevaba siz de uyun, biz de uyalım. Hatta sandığa sadece AK Parti'ye oy veren seçmenler oy atsın. Oradan çıkacak sonuç da kabulümüz. Vatansever tüm seçmen, 'Artık yeter, Suriyeliler evlerine dönsün' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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