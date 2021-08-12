Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Türk milleti kendi ülkesinde sığınmacılardan korkar oldu"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Türk milleti kendi ülkesinde sığınmacılardan korkar oldu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Türk milleti kendi ülkesinde sığınmacılardan korkar oldu." dedi.

Özdağ, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmasını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir ediyor olmasına borçludur." dediğini, kısa süre sonra da Ankara'da yaşanan kavgada iki Türk gencinin Suriyeliler tarafından bıçaklandığını söyledi. Bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın görevi, Türk milletinin huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Erdoğan'ın yanlış sığınmacı politikası Türk milletine paraya mal olmaktadır, huzursuzluğa, cana mal olmaktadır. Hiçbir toplum bu kadar büyük bir dış göçü, sonunda felaket olmadan bitiremez. Biz böyle söylerken AK Parti'nin Türklükten nasibini almamış temsilcileri utanmadan 'Suriyelilerin gitmesini isteyenler önce kendileri gitsinler geldikleri yere.' diyerek Türk milletini Orta Asya'ya gitmeye davet ediyorlar. Herhalde sizler biz bin sene önce geldiğimizde burada bulduklarımızın kalıntılarısınız. Bin sene önce uğradığınız mağlubiyetin acısını şimdi içten içe Türk milletinden çıkartmak istiyorsunuz. Biz buradayız, Suriyeliler gidecek, Afganlar gidecek, 184 ülkeden gelmiş kaçaklar gidecek, vatanımızı kimseyle paylaşmayacağız."

Özdağ, Ankara Önder Mahallesi'nde yaşananları tasvip etmenin mümkün olmadığını, kendisinin de yaşanan bu olayların planlı şekilde çıkarıldığını açıkladığını söyledi.

Türkiye'nin geleceği noktayı 2011'den bu yana "Bu bizim başımıza bela açacak." diye uyarmasına rağmen yaşananları "Ümit Özdağ provoke etti." demenin "terbiyesizlik değil salaklık" olacağını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Suriyeli belası dışında şimdide ülkeye Afgan ordusunu sokuyorlar. Gölbaşı'nda 50 kişilik gruplar halinde nizami yürüyüşle geçiyorlar. Bunu biz, siz görüyorsunuz da Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı mı görmüyor. Kamu güvenliği için ağır bir tehdit oluşturacaklar. Türk milleti kendi ülkesinde sığınmacılardan korkar oldu. İstanbul'da önümüzdeki günlerde büyük bir provokasyon hazırlığı yapıldığına dair nokta istihbarat bilgi aldım. İçişleri Bakanına iletmek istedim ama hala aranmadım. İstanbul'da bu provokasyonlar gerçekleşirse sorumlusu bilgi almayı reddeden İçişleri Bakanı olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen