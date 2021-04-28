Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "PKK-ASALA işbirliği HDP içinde devam etmektedir"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "PKK-ASALA işbirliği HDP içinde devam etmektedir.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "PKK-ASALA işbirliği HDP içinde devam etmektedir." dedi.

Özdağ, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın, ASALA'nın devamı bir terör örgütü olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK'nın katliam yaptığı köylerin, 1915'te Ermeni çeteleriyle savaşan köyler olduğunu ifade eden Özdağ, PKK terör örgütünün, bu köylüleri katlederek 70 sene sonra ASALA ve Taşnak'ın intikamını aldığını söyledi.

Özdağ, "Bugün de PKK-ASALA işbirliği HDP içinde devam etmektedir. HDP, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde bağımsız bir Kürdistan kurulması amacıyla elinden gelen her türlü alçakça eylemi, bütün Türkiye düşmanı unsurlarla ideolojik ve siyasi iş birliğini utanmadan gerçekleştirmektedir. HDP ve PKK yönetici kadrolarının büyük bir bölümü ya anne ya baba ya da her iki tarafından Ermeni kökenlidir." diye konuştu.

Devletin elinde bu kişilerle ilgili bilgilerin olduğunu dile getiren Özdağ, "Garo Paylan ise Ermeni kimliği için de HDP için de adeta PKK-ASALA işbirliğinin ideolojik ve manevi kanıtıdır. Manevi dedeleri Talat Paşa'yı katleden teröristler olan Paylan, Türk milleti ve devletine düşmanlık yapmaktadır." dedi.

Özdağ, HDP'li Paylan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma verdiği yanıtın ardından ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

Paylan'ın, Ermenistan'a gitmesini istediğini dile getiren Özdağ, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın kendisine yönelik bazı ifadeler kullandığını aktararak, "Beştaş; Hrant Dink cinayetini de işbirlikçiniz FETÖ ile birlikte Türk milliyetçilerinin üzerine yıkmaya çalışmıştınız. Ancak mahkeme kararıyla kesinleştiği gibi Dink cinayetinin arkasında da FETÖ çıktı. Halen utanmadan konuşuyorsunuz. Ölüm ve katliam ile siyaset yapan Ümit Özdağ değil, Meral Danış Beştaş ve HDP çetesidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman