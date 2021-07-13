Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacağız"
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacağız"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: 'Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacağız'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacaklarını, Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kuracaklarını söyledi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacaklarını, Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kuracaklarını söyledi.

Özdağ, Meclis'te beraberinde Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların, ekonomik krizin pençesinde olduğunu savundu.

İktidarın, halktan koptuğunu ileri süren Özdağ, "Yapılması gereken, Türk halkının daha fazla özgürlük, iş, AŞ ve güvenlik taleplerini karşılamak." dedi.

Özdağ, "Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacağız. Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kuracağız. Biz devletin tekrar istihdam yaratacağı, fabrikalar inşa edeceği, çalışmak isteyenlere iş ve AŞ vereceği bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Biz fabrikaların ve işçilerin, çiftçinin ve zirai üretimin, üretimin ve zenginliğin partisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'de planlı kalkınma dönemini başlatacağız" - Haberler
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