Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Açıklaması

27.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:58

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halkbank arasındaki kredi tahsili sorununa ilişkin, "Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir?" dedi.

Yeneroğlu, Mecliste İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin Dragos kampüsü inşaatı için 2016 yılında Halkbank'tan çektiği 400 milyon lira kredinin, banka tarafından ihtiyati haciz yoluyla tahsili kararı sonrasında sorun yaşadığını söyledi.

Yaşanan bu durum karşısında üniversitenin elektrik, su, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemeyeceğini, öğrenci burslarının kesileceğini, eğitim faaliyetlerinin aksayacağını ifade eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Karşılıklı yapıcı adımlarla sorunun çözülmesi mümkünken, Halkbank tarafından uygulamanın sebebi ikna edici bir biçimde izah edilmemiştir. Bu uygulama bankacılık ve hukuk teamülüne aykırıdır. Doğal olarak da birçok spekülasyonu tetiklemektedir. Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri, ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir? Sorunu hukuk normları içerisinde çözmek varken akademik faaliyetlerin işleyemez hale getirilmesiyle diğer vakıf üniversitelerine yönelik de ülkemizde ciddi bir endişe ve korku ikliminin hakim olmasına neden sebebiyet verilmektedir? Madem bu konunun siyasetle uzaktan yakından bir alakası yok, futbol kulüplerine bu kadar duyarlı olan siyaset ortamı, neden ülkemizin en parlak üniversitelerinden birisini ölüme mahkum etmeye çalışmaktadır? Bu iddialar doğru değilse bu çabalara neden sessiz kalınmaktadır?"

Kaynak: AA