Bağımsız Devletler Topluluğu: Ekonomik tedbirler dahil tek taraflı, zorlayıcı önlemlerden endişeliyiz
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Bağımsız Devletler Topluluğu: Ekonomik tedbirler dahil tek taraflı, zorlayıcı önlemlerden endişeliyiz

22.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:11
Bağımsız Devletler Topluluğu: Ekonomik tedbirler dahil tek taraflı, zorlayıcı önlemlerden endişeliyiz

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları, diğer devletlere karşı ekonomik tedbirler dahil, uluslararası hukuka uygun olmayan tek taraflı zorlayıcı önlemlerden endişe duyduklarını açıkladı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları, diğer devletlere karşı ekonomik tedbirler dahil, uluslararası hukuka uygun olmayan tek taraflı zorlayıcı önlemlerden endişe duyduklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluşan BDT Dışişleri Bakanlarının yaptığı ortak açıklamayı yayımladı.

Dünyada barış ve güvenliğe karşı tehditlerin arttığı kaydedilen açıklamada, topluluğun Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki ilgili kararlarına ve Helsinki Nihai Senedi'ne bağlı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu ilkelerin doğrudan veya dolaylı ihlali kabul edilemezdir. Egemen eşitliğin, uluslararası ilişkilerde istikrarın sağlanması konusunda kilit ilke olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ekonomi alanında baskı araçlarının kullanılmasının kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "Diğer devletlere karşı ekonomik tedbirler dahil, uluslararası hukuka uygun olmayan tek taraflı, zorlayıcı önlemlerin sık sık uygulanmasından duyduğumuz endişeyi dile getiriyoruz. Bunları, çifte standart örneği olarak kabul ediyoruz ve buna son vermeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, egemen devletlerin iç işlerine dışardan müdahale etmeme prensibinin önemine dikkat çekilerek, "Meşru hükümetlerin devrilmesine yönelik organizasyonlarla dışardan yapılan her türlü müdahaleyi, bu prensibin ve uluslararası hukukun ihlali sayarak kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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