Bağımsız Denetçilik Belge Bedelleri

Bağımsız denetçilerin kimliği, denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı için uygulanacak hizmet bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, hizmet bedellerinin belirlenmesine yönelik Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedellerine ilişkin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar geçen yıl uygulanan rakamların aynen devamına karar verildi.

Söz konusu bedeller, belgelerin ilk defa verilmesi halinde 180 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Mücbir sebeplerle belgelerin kaybedilmesi veya eskisinin iadesi halinde alınacak rakam ise 90-3 bin lira olacak. Eskisi iade edilmeyen belgeler için talep edilecek bedel 270-9 bin lira olarak uygulanma devam edilecek.

Bağımsız denetçilik sınavlarına 150 lira bedel karşılığında girilecek.