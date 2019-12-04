Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.



Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA