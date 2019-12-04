Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
Haberler » Güncel » Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek - Haber

Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46
Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.


Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05-29 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler