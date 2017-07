Bağımsız Balıkesir Milletvekili Ok Açıklaması

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Yeni parti kurulması yönünde artık bir yol ayrımına girilmiştir, başlanılmıştır. İnşallah Türk milleti için hayırlı olacaktır. Türk milleti de bu yeni partide lider olarak, genel başkan olarak Sayın Meral Akşener'i görmektedir." dedi.



Ok, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, et fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve hükümete seslenen Ok, canlı hayvan et ve tarım ürünleri ithalatının derhal durdurulmasını istedi ve fiyatların ancak bu şekilde aşağı çekilebileceğini savundu.



Ok, "Şu anda ithalata dayalı, üretmeden tüketen, tarım ve hayvancılıkta dış ülkelerin çiftçilerini destekleyen kendi çiftçisini ve köylüsünü yok eden bir politika izlenmektedir. Bundan derhal vazgeçilmelidir." diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ok, merkezde yeni bir siyasi parti kurulmasına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yeni parti kurulması yönünde artık bir yol ayrımına girilmiştir, başlanılmıştır. İnşallah Türk milleti için hayırlı olacaktır. Türk milleti de bu yeni partide lider olarak, genel başkan olarak Sayın Meral Akşener'i görmektedir. Akşener'in liderliğinde Türkiye'de yeni bir parti kurulacaktır. Bizler de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sayın Akşener'in etrafında toplanarak Türk milletinin ve devletinin içinde bulunduğu bu zor şartlardan çıkması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Türk milleti, içinde bulunduğumuz durumdan muzdarip olan bütün kesimler, hatta AKP'nin çok önemli bir kısmı yeni bir parti kurulmasını beklemektedir. Bu yeni partinin de genel başkanlık görevini Sayın Meral Akşener'e vermiştir. Liderlik, 'Ben lider olacağım' demekle olmaz, bunu halk verir. Yeni partinin de lideri Meral Akşener olacaktır. Bizler de onun etrafında toplanmış bulunmaktayız."



Ok, bir başka soruyu yanıtlarken yeni partinin eylül, ekim aylarında şekillenmiş, milletin huzuruna gelmeye hazır olmasının öngörüldüğünü ifade ederek, yeni oluşumun; ideolojisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinden meydana gelen, tüm sosyal kesimlere açık, merkezde bir siyasi parti olacağını bildirdi.



Meral Akşener ve onunla yol alanlara yönelik iftira kampanyaları düzenlendiğini ileri süren Ok, ancak bu yaklaşımların millette karşılık bulmadığını aktardı.



Ok, daha yaşanılır bir Türkiye için sorumluluk aldıklarını, kimseden korkmadan da yollarına devam edeceklerini kaydetti.