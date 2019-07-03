Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz Açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, üretimin artmaması, dövize bağlılığın devam etmesi, yapısal tedbirlerin alınmaması, yatırım ortamının iyileştirilmemesi halinde Türkiye'nin sonbahara doğru moratoryuma gidebileceğini iddia etti.

Yılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, sorunları çözmediğini, daha da ağırlaştırdığını, bir yıl geçtikten sonra revizyonun tartışıldığını savundu.

Yeni sistem yürürlüğe girmeden önce "İstikrar kalıcı hale gelecek, ekonomik büyüme ivme kazanacak." denildiğini ifade eden Yılmaz, söylenenin aksine döviz kurunun, enflasyonun, işsizliğin, faizin, bütçe açığının arttığını belirtti.

Üretimin artmaması, dövize bağlılığın devam etmesi, yapısal tedbirlerin alınmaması, yatırım ortamının iyileştirilmemesi, tasarrufun sağlanmaması halinde Türkiye'nin sonbahara doğru bir moratoryuma gidebileceğini iddia eden Yılmaz, Türkiye'nin borçlarını ödeyemez olduğunu ilan etmesinin, küçültücü bir durum olacağını, Türkiye'nin 119 milyar dolar olan kısa vadeli borcunu çevirmede ciddi sıkıntı yaşayacağını savundu.

Yılmaz, yeni sistemin hesap vermediğini, devlet bürokrasisinin çöktüğünü, parti bürokrasisi oluştuğunu, ekonomiyi canlandıracak, istikrar sağlayacak kurumların bağımsızlığının kalmadığını, kamu maliyesinin bozulduğunu, bütçe açığının hızlı şekilde arttığını ileri sürdü.

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcının girmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, kamuda tasarrufa ilişkin genelge yayınlanması, bunun özellikle saraya, bakanlara, bürokrasiye karşı uygulanması gerektiğini savundu.

-"Bu yola girmemeli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, Trump'ın söyledikleri ile yönetimin diğer unsurlarının söylediğinin aynı olmadığını belirtti.

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi halinde kredibilitesini bitireceğini, Rusya ile yeniden güvensizlik ortamına gireceğini, bu yola girmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "ABD'deki yönetim de Türkiye bu yoldan vazgeçmedikçe Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunuyor. ABD'nin de bundan kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyorum. Ara formül arayışı var. Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'ın sözlerini mutlak doğru gibi alması halinde yanılabilir. Trump'ın mantığı ticaret mantığı; madem S-400'den vazgeçmiyorsun, ben de sana yolcu uçağı satıyorum... Böyle bir şeyi dayatması halinde kabul etmememiz lazım. Trump'ın ipiyle kuyuya inilemez." diye konuştu.

Kaynak: AA