Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir"

Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: 'Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kanal İstanbul Projesi'nin, çok boyutlu bir yıkım projesi olduğunu ileri sürdü.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kanal İstanbul Projesi'nin, çok boyutlu bir yıkım projesi olduğunu ileri sürdü.

Koncuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul Projesi'nin, Türk ekonomisini ağır bir kriz sürecine sokacağını savundu.

Bilim insanlarının değerlendirmeleri ışığında Marmara Denizi'nin, Karadeniz'den gelen sularla dengesini tamamen yitireceğini, Trakya'dan gelen yer altı sularının da kesilerek kentte susuzluğun baş göstereceğini öne süren Koncuk, şöyle konuştu:

"Kanalın doğu yakasında tuzlu suyun yer altı suları ile karışmasıyla toprak ölecektir. Kanal inşaatının depremi tetikleyici etkisinin olacağı işin uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Kanal İstanbul etrafına kurulması planlanan şehirler ile nüfus daha da artacak, kenti daha da yaşanmaz hale getirecektir. Ortaya Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açan yeni uluslararası gerginlikler çıkaracaktır. İnatla yapılacağı söylenen Kanal İstanbul, Sayın Erdoğan'ın aşırı şişmiş egosunu tatmin etme projesine dönüşmüştür. Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir."

Koncuk, ülkede işsizliğin yüzde 30 seviyelerine ulaştığını, Türkiye'nin bu rakamlarla geleceğe güvenle yürümesinin mümkün olmadığını savundu.

Yap işlet devret yöntemiyle hayata geçirilen projelerin dipsiz bir kuyu gibi yeni neslin geleceğini tehdit eder bir boyut kazandığını iddia eden Koncuk, "Sayın Erdoğan, keşke inatla Kanal İstanbul Projesi yapacağına genç işsizliği çözebilseydi. Milyonlarca vatan evladı geleceklerine dair hayal bile kurumaz bir halde yurt dışına hangi yolla gidebilirim diye adeta kara kara düşünmektedir. Milyonlarca genç işsizin ateşi bu beceriksiz iktidarı elbette yakacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: '16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da.'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da."
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:59:58. #1.14#

title