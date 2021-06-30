Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir"

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kanal İstanbul Projesi'nin, çok boyutlu bir yıkım projesi olduğunu ileri sürdü.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kanal İstanbul Projesi'nin, çok boyutlu bir yıkım projesi olduğunu ileri sürdü.

Koncuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul Projesi'nin, Türk ekonomisini ağır bir kriz sürecine sokacağını savundu.

Bilim insanlarının değerlendirmeleri ışığında Marmara Denizi'nin, Karadeniz'den gelen sularla dengesini tamamen yitireceğini, Trakya'dan gelen yer altı sularının da kesilerek kentte susuzluğun baş göstereceğini öne süren Koncuk, şöyle konuştu:

"Kanalın doğu yakasında tuzlu suyun yer altı suları ile karışmasıyla toprak ölecektir. Kanal inşaatının depremi tetikleyici etkisinin olacağı işin uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Kanal İstanbul etrafına kurulması planlanan şehirler ile nüfus daha da artacak, kenti daha da yaşanmaz hale getirecektir. Ortaya Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açan yeni uluslararası gerginlikler çıkaracaktır. İnatla yapılacağı söylenen Kanal İstanbul, Sayın Erdoğan'ın aşırı şişmiş egosunu tatmin etme projesine dönüşmüştür. Kanal İstanbul Projesi, çok boyutlu bir yıkım projesidir."

Koncuk, ülkede işsizliğin yüzde 30 seviyelerine ulaştığını, Türkiye'nin bu rakamlarla geleceğe güvenle yürümesinin mümkün olmadığını savundu.

Yap işlet devret yöntemiyle hayata geçirilen projelerin dipsiz bir kuyu gibi yeni neslin geleceğini tehdit eder bir boyut kazandığını iddia eden Koncuk, "Sayın Erdoğan, keşke inatla Kanal İstanbul Projesi yapacağına genç işsizliği çözebilseydi. Milyonlarca vatan evladı geleceklerine dair hayal bile kurumaz bir halde yurt dışına hangi yolla gidebilirim diye adeta kara kara düşünmektedir. Milyonlarca genç işsizin ateşi bu beceriksiz iktidarı elbette yakacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen