Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı

27.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:35

Bağımlılık için tedavi görenlerin; doğrubeslenme sayesinde, bağımlılıktan kurtulma şanslarının daha yüksek olduğunadikkat çekiliyor.

Birçokbağımlılığın üstesinden gelmek zorlu bir mücadele gerektiriyor. Tedavininbaşarısını arttırmak için altta yatan biyokimyasal dengesizlikleri tespitetmek, bağımlılıktan kurtulmaya engel olan kaygı ve depresyonun genetikfaktörlerini ele almak önemli. Peki, bağımlılıktan kurtulmada beslenmenin rolünedir?

Bağımlılıktan kurtulmanın beslenme ile ilişkisihakkında bilgi veren Beslenme ve DiyetUzmanı Zülal Yalçın; diyet ve takviyelerle yapılan beslenme terapisinin,tedavide anahtar rolü olduğunu söyledi. ZülalYalçın; "Bağımlılıkta, biyokimyasalonarım denilen süreç; yani beyni ve vücudun geri kalan kısmını dengeye getirmesüreci önemlidir. Hem diyet değişiklikleri hem de besin takviyeleri ile yapılan"Beslenme Terapisi" bu sürecin enönemli parçasıdır. Bağımlılık tedavisine başlayan herkesin genelliklemultivitamin de dahil olmak üzere temel bir beslenme desteği alması gerekir.Besin takviyesi, laboratuvar test sonuçlarına göre ayarlanır. Biyokimyasal vegenetik eksikliklerini, tamamlamak için beyine ihtiyaç duyduğu besinleriverirseniz, bağımlılık için tedavi görenlerin ayık kalma şansları artar. Alkol eksikliğinde beslenme eksikliklerinindüzeltilmesi esastır. Bağımlı kişilerde çinko, çeşitli B vitaminleri ve proteingibi bazı besin öğeleri eksiktir. Genellikle, alkol bağımlılığı olan kişilerdeçinko eksikliği görülür. Bunun nedeni kısmen et, kepekli tahıllar, fındık vesüt ürünleri gibi yiyecekler yoluyla yeterince mineral tüketemedikleriolabilir. Ancak bunun asıl nedeni alkolün bağırsaktaki çinko emiliminiazalttığı ve idrarla çinko kaybını arttırdığıdır. Çinko eksikliği, tat ve kokuhissinin azalması, yüzdeki huysuz cilt yaraları ve kötü gece görüşü gibigörünebilir. Çinko eksikliği ayrıca, genellikle alkol bağımlılığı olan insanlariçin zorluk teşkil eden depresyon, sinirlilik, karışıklık ve ilgisizlikleilişkilendirilmiştir. Bağırsak, bağırsak içerikleri ile vücudun geri kalanıarasında iyi bir engel oluşturmadığında, toksinler (zararlı bakteriler gibi)karaciğere gidebilir ve alkolle ilişkili karaciğer hastalığının zararınakatkıda bulunabilir. Ağır alkol kullanımı, B vitaminlerini tüketebilir. Vitaminformlarının eksiklikleri, vücudun beyindeki serotonin ve dopamin üretiminiyavaşlatan etkenler arasındadır. Bunlar alkol ve tatlılar da dâhil olmak üzere,isteklerin yönetiminde rol oynayan iyi hissettiren kimyasal maddelerdir.Bağımlılıktan kurtulmak isteyenler tedaviye başladıklarında iyi bir beslenmeterapisi ile desteklenmelidirler" dedi.

Kaynak: Bültenler